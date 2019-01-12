「現實版鋼鐵人」馬斯克深夜秀「復古電影感」火箭　可載人上月球和火星

▲馬斯克（Elon Musk）10日深夜在推文張貼Starship Hopper照片。（圖／翻攝自推特／elonmusk）

國際中心／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）先前在推特上發布了開發中的火箭「Starship」概念圖，外型極具50年代人們憧憬未來太空科技的電影元素，成功引發科技界的高度關注。他本人表示，目前版本只做低空的垂直起降測試，年底則有望試飛。

據CBC報導，被稱為「現實版鋼鐵人」的馬斯克週四（10日）晚間於推特上傳Starship Hopper試射火箭的原型，並表示，「Starship試射火箭剛在SpaceX的德州發射基地完成組裝，這是實物照片，並非示意圖。」

火箭造型相當復古，鋼鐵外殼閃亮生輝，原型直徑8公尺長，與未來的火箭相同，不過長度較短。馬克思解釋，「這是次軌道垂直升降（VTOL）的試射模型，將來進入軌道的型號會較高、外層較厚、火箭頂部的弧形部份會更流暢。」

Starship Hopper預計在3月、4月進行首次試射，進入距離地面數公里進行次軌道飛行，接著重返地球。

美國太空探索科技公司曾說，這兩個版本的火箭有朝一日能載人飛往地球表面，甚至往返火星，也可以載人飛越地球上不同城市。Starship原名「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket, BFR），2018年11月更名為Starship。