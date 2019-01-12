快訊／巴黎市中心驚傳爆炸巨響！至少20人受傷　疑瓦斯氣爆釀禍

國際中心／綜合報導

法國首都巴黎第九區Rue de Trévise街道12日上午9點多驚傳爆炸巨響，轉角處一間麵包店受到波及起火，建築物嚴重損毀，現場多間商家的玻璃全被震碎，且強大的爆炸衝擊力更把一旁的汽車炸到翻車。警方表示，這起事件至少造成20人受傷，其中2人狀況危急、7人重傷。警方初步認定這是瓦斯外洩所造成，並要求民眾遠離事發區域。

事發地點位在巴黎格雷萬蠟像館（Musée Grévin）附近，據信爆炸起火的麵包店12日並沒有營業。現場畫面顯示，街道滿是爆炸後遺留下來的爆炸碎片，單車、垃圾桶、建築物碎片全都散落一地。網友指出，有許多人受傷，現場尖叫聲四起。

▲ 警消獲報後立刻趕抵現場。（圖／路透社，下同）

事發後，數十輛消防車和警方都已趕到現場，並利用梯子把受困民眾救出，醫療團隊則在現場為傷者提供初步治療，並分批將傷者送往醫院。

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）已於當地上午10點（台灣時間下午5點）左右趕抵現場。他提到，12日上午出動近200名消防員參與救援行動，傷者人數「相當嚴重」，但並沒有提到進一步的細節。

出稿：2019.1.12 16:41

更新：2019.1.12 17:45

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