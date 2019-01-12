18歲少女稱家人虐逼婚！遭大使館攔急反鎖房間　投奔逃向加拿大

▲沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）11日晚間搭機前往加拿大。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）指稱遭到家人虐待，日前趁機逃走，原本打算到澳洲尋求庇護，卻在泰國曼谷的國際機場轉機時，遭到沙烏地阿拉伯大使館官員阻攔，最後只能將自己反鎖在旅館房間內，透過推特向外界求援，由聯合國介入。奎農已在11日晚間搭機飛往加拿大，加國總理杜魯道也證實此事。

據《獨立報》報導，18歲少女奎農6日飛往泰國曼谷蘇凡納布米機場，準備轉機，卻在機場遭到沙烏地阿拉伯與科威特大使館官員攔下。聯合國難民署（UNHCR）7日晚間聯繫上奎農，不但提供保護，並認定她是合格難民身分。

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▲沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）11日晚間搭機前往加拿大。（圖／路透）

移民署警長蘇拉察特（Surachate Hakparn）表示，奎農11日晚間搭乘大韓航空飛往加拿大，將在南韓首都首爾轉機到加拿大第一大城多倫多（Toronto）。蘇拉察特說，澳洲在內的幾個國家與聯合國難民署都有討論收容之事，最後奎農決定接受加拿大的庇護。他也補充，加拿大駐泰國大使11日到機場為奎農送行時，奎農看起來健康快樂，且透露，奎農向每個幫助她的人道謝，抵達加拿大後第一件事就是開始學習語言。

泰國官員先前曾透露，奎農是因為不想接受家裡安排的婚事才選擇逃家。父親穆罕默德8日曾抵達曼谷，不過女兒拒絕見面，他也否認虐待奎農，沒有強迫婚姻一事，只希望女兒回家，不過仍會尊重奎農的決定。蘇拉察特說，「他有10個孩子，女兒有時候會覺得自己被忽視。」

▲沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）被泰國拒絕入境後，將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）

奎農則說家人不讓自己受教育，還施加精神虐待與身體虐待，強迫接受家裡安排的婚姻，甚至因為不信伊斯蘭教而揚言要殺死她。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）並未說明這個庇護案對加沙關係的意義，但明確表示加拿大將永遠明確捍衛全球的人權與女權，「我們很樂意這樣做，因為加拿大了解捍衛全球人權與女權非常重要，我證實我們已經接受了聯合國的要求。」

沙烏地阿拉伯採取嚴格的「男性監護人」（male guardianship）制度，女性做任何重大決定時，都需要由一位男性同意。未婚女性的男性監護人通常為父親或兄弟，結婚後自動轉為丈夫，若已無年長男性親屬，甚至可由已成年的兒子擔任。

沙國女性逃亡並非新鮮事，但不是所有逃離沙國的婦女都像奎農般幸運，2017年4月，24歲的拉斯魯姆（Dina Ali Lasloom）在菲律賓轉機，準備前往澳洲時，遭到親人攔下，被迫返國，此後命運未卜，至今仍杳無聲息。