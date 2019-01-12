日本超萌1歲炸毛「海膽頭寶寶」　靠「秀髮」拿下潘婷最新代言

▲日本炸毛海膽頭寶寶chanco。（圖／翻攝自ig@babychanco，下同）

國際中心／綜合報導

日本知名寶寶網紅Chanco靠著一頭濃密的「爆炸海膽頭」在ig上爆紅，超高人氣吸引30萬名粉絲追蹤，可以說寶寶界的最夯網美。而美髮用品大廠潘婷近日更是相中Chanco的特色爆炸頭，簽下Chanco做為最新代言人，從最近才釋出多張廣告照中可以看出，潘婷保留Chanco的特色爆炸頭，萌翻一票網友。

1歲的Chanco出生於2017年12月，一開始Chanco的媽媽為了紀錄她的成長歷程，特地開了一個帳號專門上傳Chanco的照片，沒想到Chanco一頭超有特色的「炸毛」意外爆紅，光是追蹤人數就有30萬，每張照片都能獲得數萬人按讚。

日本美髮用品品牌潘婷更是看準了Chanco的超高人氣，簽下年僅1歲的Chanco作為代言人之一。潘婷表示，先前外國的娛樂雜誌曾經以「用在潘婷的廣告上如何呢？」為題刊登報導，邀請Chanco作為代言人也是以此為契機所發展出的企劃。

事實上，Chanco剛出生時，髮量就已經明顯較一般新生兒多。接著，她頭髮的長度與厚度持續以驚人的速度增長。家人特地為她開設的ig帳號，也因此取名為「髪記錄 / hair diary」，更使用「爆毛」來形容她。

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由Chanco的照片中可見，她的頭髮不僅茂密，還非常蓬鬆。當她的頭髮還是濕的時候，看起來就和一般的孩子沒兩樣，但只要一吹乾以後，頭髮甚至可以占據整顆鏡頭，且相當有光澤，從正面看彷彿一頭小獅子，從背後看又變成一塊棉花糖。

▼chanco的最新代言照出爐。（圖／取自日本潘婷）