父母被槍殺！13歲女遭綁3月脫逃成功　21歲失業男落網

▲ 警方指出，雖然現階段不確定潔米是如何逃出來，但可以知道的是，當時派特森並不在家。圖為潔米與父母同住的房子。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州去年10月一對夫妻在家中被槍殺後，他們的13歲女兒潔米（Jayme Closs）則被綁架，在相隔約3個月後，潔米10日成功找到空檔脫逃，並向一位外出遛狗的路人求救後，平安歸來。警方依據相關線索把現年21歲男嫌派特森（Jake Thomas Patterson）逮捕到案，但作案動機仍有待釐清。

2018年10月15日，當地警方接獲一通匿名報案電話，報案者聲稱已在家中開槍，但卻沒有說明是否有人因此傷亡；就在警方趕到事發地點時，56歲的詹姆士（James Closs）和46歲的丹尼斯（Denise Closs）均已身亡。消息一出，警方展開全國性搜查行動，直到今年10日這天才傳出好消息。

10日下午約4點40分左右，潔米在戈登巿（Gordon）一處社區被發現，距離住家約一小時車程，是個森林茂密、人口僅645人的市鎮。在這裡，冬天有許多房子都空著。儘管當時潔米蓬頭垢面、身形消瘦，但路人還是一眼就認出她，隨後立即報警。

據了解，當時的潔米不想吃任何食物，也不想喝水，只覺得很冷，最後披上好心人士所提供的毛毯。

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▲潔米成功脫逃後，在當地11日與家人相聚。（圖／CFP）

在潔米逃脫不久後，警方依照她提供的線索展開行動，隨即發現派特森的車輛，並將他逮捕到案，面臨2項蓄意殺人罪以及1項綁架罪。據信當時派特森是外出尋找潔米的身影。

目前派特森已被當局拘留，預計當地周一下午出庭接受正式指控。而他當時作案的槍枝也已在家中被找到。

▲ 派特森已被逮捕，面臨2項蓄意殺人罪以及1項綁架罪。（圖／達志影像／美聯社）

警官克里斯菲茲傑拉德（Chris Fitzgerald）11日表示，派特森顯然是預謀犯案，他在作案當天為了避免留下DNA證據，先剃了頭髮，隨後便用槍破門而入，但他的目標是綁架潔米，並非殺害她的父母。據了解，派特森並沒有犯罪前科，目前處於失業狀態。

面對潔米的歸來，她的家人感到又驚又喜，雙方已在當地11日下午相聚。