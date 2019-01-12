2大叔灌醉未成年情侶「4P性侵」　小男友遭脫褲後門也不保

▲兩名男子先是以酒誘惑未成年情侶檔，再將兩人灌醉性侵。（圖／記者黃克翔攝）



國際中心／綜合報導

印尼泗水日前發生一對未成年情侶檔遭不明男子性侵事件，小情侶原先只是在戶外涼亭談心，然而兩名嫌犯卻突然假裝好意，拿著買來的酒分給情侶檔喝，一同聊天。沒想到等到兩人都不勝酒力後，嫌犯們就將情侶檔載回旅館，先將少女性侵後，又再度性侵少年，行為十分可惡。所幸，警方已循線找到兩名嫌犯並將其逮捕。

根據《中國報》報導，年僅16歲的少女日前與男朋友在涼亭約會聊天時，現年22歲與35歲的兩名男子突然上前並向兩人表示，「我有酒，你們有故事嗎？」隨後便假借請兩人喝酒聊天，灌醉情侶檔。少女與少年馬上因不勝酒力醉倒涼亭，並請求兩名陌生人載她們回家。

兩名嫌犯先是假裝答應對方，隨後各騎一台摩托車，將小情侶載到市區內的一間旅館。進房後，竟當場脫下少女的衣服性侵。就在兩人都洩慾後，甚至要求少年在兩人面前與少女發生性關係，但因少男早已醉得不省人事，於是兩男當場脫下少年的褲子性侵，隨後便逃離現場。少女酒醒後，回家與父母坦承事發經過，並向警方報案，警方也循線逮捕現年22歲、35歲的嫌犯。