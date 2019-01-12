7歲女孩萌恐龍上谷歌主頁！「紅條紋小尖牙」贏塗鴉大獎

▲薩拉的作品。（圖／翻攝自Doodle for Google 作品資料庫）

國際中心／綜合報導

超級可愛的Google主頁於本月8日變成幅「動態塗鴉恐龍」，塗鴉的色彩相當豐富。這是2018年度的的「谷歌塗鴉」(Doodle for Google)獲勝作品，而這位小小作者是一位來自北維州福斯教堂市(Falls Church)的七歲女孩薩拉‧戈梅-雷恩(Sarah Gomez-Lane)。

這次谷歌塗鴉的主題為「什啟發了你？」這位還在就讀小學二年級的薩拉畫出了以恐龍為主題的作品，原因則是「是恐龍啟發了她，因為她想當一位古生物學家」。

薩拉也表示，獲勝者揭曉當天，她相當意外被叫到名子，也很喜歡色彩，所以畫不同的東西。薩拉的媽媽麗亞戈梅(Maria Gomez)也表示，自己的女兒從18萬3000的孩子中脫穎而出，超級難以置信，有一種夢想成真的感覺。

作品會在谷歌主頁展示24小時，同時還能獲得3萬元的大學獎學金；小學也將獲得5萬元的科技獎金。塗鴉大賽的評委也對該作品感到驚嘆，因為「小小年紀卻有鴻鵠之志」。這是谷歌10年首次結合交換技術，讓女孩的作品能與網友互動。