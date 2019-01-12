「斷頭」卡產道！男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

印度再傳接生醫護接生時扯斷嬰兒頭部！拉賈斯坦州一名產婦日前到醫院生產，沒想到負責接生的護士，竟在上班前喝酒，並在沒有醫師的允許下，擅自接生。據悉，當時嬰兒疑似因胎位不正頭上腳下，生產困難，怎知這兩名護士竟硬扯嬰兒的腳部，造成胎兒的頭被卡在母親體內，當場「身首異處」，斷頭死亡。

根據《中國報》報導，印度一名產婦坎瓦爾懷胎十月，終於在5日準備迎接新生命的到來，然而負責接生的兩名男護士，不知為何在生產中反覆猛扯嬰兒的腳，導致寶寶的頭硬生生被扯斷，屍首分離。事後，這兩人竟還偷偷的將嬰兒下半身屍體放在院內太平間，並通報婦產科醫師「已經接生完畢」，只是不小心將胎盤留在產婦體內。

醫師聽聞驚覺有異，連忙先將產婦的狀況穩定，並將其轉送到大醫院進行手術。另一間醫院的醫師動手術後發現，卡在產婦產道內的竟然不是胎盤，而是一顆胎兒的頭顱，馬上通知產婦家屬噩耗，而產婦則仍在跟死神搏鬥中。當局目前已經介入調查，並取回存放在原醫院的嬰兒下半身屍體，但尚未逮捕兩名涉案護士。負責接生的醫師則透過醫院負責人對外表示，事發當時自己並不在場，也沒有人通知他，是護士們擅作主張「接生」。

印度北方邦2015年也曾經發生胎兒斷頭事件，32歲的產婦吉塔（Geeta Devi）到醫院進行生產，但醫師在接生的過程中，竟然把女嬰的身體扯斷，導致嬰兒的頭部卡在媽媽的子宮裡，最後雖然轉院把頭順利取出，但吉塔還是不治身亡。