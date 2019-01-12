「植物人產子」911報案電話曝！　護士驚慌跳針：不知病人懷孕

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合外電報導

美國一名女植物人遭性侵產子的案件震驚全美，如今事發當下的911報案電話錄音檔曝光，再度證實哈辛達照護機構（Hacienda HealthCare）的工作人員「不知患者懷孕」的狀況，且語氣相當驚慌，不斷重覆說著「我們不知道病人懷孕了」、「寶寶發青了」。

綜合CNN、abc15.com報導，這名29歲患者在3歲時就已入住哈辛達照護機構，並於去年12月29日產下一名男嬰。目前警方正朝性侵案方向調查，且針對機構員工進行DNA檢測。

事發迄今2周，亞利桑那州鳳凰城警方也公開當天下午3點45分左右的報案電話錄音檔。一名女護士驚慌提到，「有人剛剛生下了孩子，我們其中一名病患生下了孩子，我們不知道她懷孕了，我們沒有準備好（處理這樣的狀況）。」當電話另一頭的男子詢問產婦的身體狀況時，她則說，「我們無法確定。我們不知道這名病患懷孕了。」

▲ 警方已展開調查，但尚未查出犯罪嫌疑人。（圖／達志影像／美聯社）

沒過多久，護士突然大吼，「孩子還在呼吸嗎？寶寶沒有呼吸了，寶寶發青了」，而現場其他工作人員則趕緊針對男嬰實施CPR急救。此時，該名男子再度詢問產婦狀況，她才提到，產婦的狀況算是穩定。隨後，男嬰也開始嚎啕大哭，才讓這名女子鬆了一口氣。

只不過，這通報案電話並沒有提到產婦是名處於植物人狀態的病患，目前母子2人均安，雙雙住院接受治療。據了解，該名患者是生於1989年4月30日，隸屬於亞利桑那州南部的聖卡羅斯阿帕契部落（San Carlos Apache Tribe），在去年4月16日曾做過年度健康檢查。

►►「昏迷至少25年」醫療紀錄曝！植物人3歲入住照護機構 去年曾做健康檢查

►►爆植物人產子醜聞！照護機構CEO請辭獲准 病患父母爆氣要真相