美僱員薪資表0元超傻眼！經濟學家：政府停擺每周損失12億美元

▲美國聯邦政府關閉，數萬名員工無薪水。（圖／路透社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

在美國聯邦政府部分關門期間，約80萬名政府雇員被迫休假或無薪工作，他們被迫削減消費支出，而與政府有關連的私營承包商也因失去業務而受到損失。有員工在11日收到自己的薪資明細表，赫然發現薪資欄是0元，大感灰心表示「這裡是美國，應該過的像樣一點。」

▼耗資57億美元的美墨邊境牆 。（圖／路透）

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據《美聯社》報導，美國總統川普渴望的邊境築牆經費持續卡關，國會拒撥款57億美元，政府部分機構停擺無法解決。雖然日前他曾親上電視發表演說，找民主黨國會領袖到白宮溝通，但興建2000英里圍牆的決定私毫不動搖，聯邦政府關門的僵局看不見曙光，數十萬僱員被迫放著無薪假，在11日錯過原本應該領到的薪水。

員工們相當無所適從，卻又無能為力，除了在個人推特放上薪資明細表的截圖吐苦水外，一名為馬力亞（Josh Maria）的航管員接受採訪時更心痛指出，「今天看到薪資表上出現0元，完全感受到現實殘酷與悲傷情緒混合。我們身處美國，我們可以過得更好。」

▲員工苦不堪言。（圖／路透社）

沒領到該有的薪水逐漸成為美國人的生活日常，導致數千名公務員必須開始申請失業補助或考慮轉職，不僅是無法支付生病醫藥費，或是在繳房貸上遇到困難，天天「做白工」的人們只能選擇跑去開Uber、Lyft等共享乘車服務，或從事其他零工或副業。

對此，經濟學家警告，如果政府繼續停擺下去，每星期給美國經濟造成的損失約為12億美元，而截至今日（12日）為止，已正式進入第22天。

▲美國總統川普（Donald Trump）相當堅持必須蓋牆。（圖／路透社）

評級機構標準普爾估計，僅2013年10月政府關門16天，就給美國經濟造成了240億美元的損失，並使美國當季GDP增長率從3%降至2.4%。

美國經濟前景已經出現高度不確定性。全球經濟增速放緩、美聯儲加息的影響開始顯現、貿易緊張局勢則懸而不決，製造業和房地產業也出現了一些疲軟現象。這些因素讓經濟學家預測，2019年美國的經濟增速將低於去年，可能達不到川普設定的3%的目標。

▼位於美墨邊境的高牆，布滿刺鐵網。（圖／達志影像／美聯社）