超傻眼0元薪資單！政府關閉21天　員工痛批：可以像個大人坐下來談嗎

▲聯邦員工聚集白宮前抗議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦政府關閉邁入第21天，已經創下美國有史以來最長的政府關閉紀錄，超過80萬名聯邦員工被迫停工，或無薪工作，而一張「0元薪資單」，更加深這些雇員在生活、貸款、帳單上的壓力。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲聯邦雇員公布0元薪資單。（圖／達志影像／美聯社）

航管員瑪麗亞（Josh Maria）在推特上po出一張0元薪資單，並說，「看到上面的數字是0，只能說這是悲傷與現實的結合，我們是美國，我們應該可以比這更好。」聯邦政府自去年12月22日關閉至今已21天，近日聯邦員工陸續收到12月22日到1月5日的薪資支票，也越來越多員工對此表達不滿，無法為了「責任」繼續無薪工作，邁阿密機場越來越多員工「請病假」，讓機場不得不在13號過後關閉其中一個航廈。根據勞動部（Labor Department）統計，典型的聯邦雇員時薪約為37美元，相當於每周1480美元。

為了解決基本生活開銷，許多聯邦雇員開始到處打工或兼職，例如在維吉尼亞州就有一個學區，特地為這些雇員舉行代課老師招聘會，在農業部食品檢驗局工作的法蘭奇（Gerri French）和丈夫同時停工，她說，「好在有學校代課老師這個機會，讓他們挺過生活困難。」來自加州48歲的喬治（Chris George）原本擔任林務局的技術主管，如今也開始在叫車平台Lyft上開車維持收入，她痛批聯邦員工成為籌碼，「川普、民主黨、共和黨3方都不能像個大人一樣好好坐下來談。」

這次的僵局導致將近四分之一政府部門關閉，川普還揚言，關閉可能持續數個月甚至數年。美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）呼籲川普「該長大了，做好你的工作並結束政府關閉僵局」。本月10日也有數百名被迫放無薪假的聯邦雇員，在白宮前抗議，高喊「我們要薪水！」