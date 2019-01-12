拐百少女直播脫衣自慰！惡狼遭詛咒「會死」　入獄後驚悚應驗

▲詐騙集團誘騙少女在視訊時做出猥褻動作。示意圖，非當事者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）破獲一起色情詐騙集團。由40歲男子邁爾（Christian Maire）和8名男子所組成的詐騙集團，利用在網路聊天室中假冒青少年，誘騙未成年少女在視訊時做出猥褻動作或上傳裸照，受害少女高達百人。所幸該集團首腦於2017年10月遭到逮捕入獄。近日密歇根州監獄發生7名囚犯鬥毆事件，其中曾被受害者詛咒的邁爾，竟在毆鬥過程中遭到刺死。

綜合外媒報導，邁爾所組成的犯罪集團會利用假照片在青年交友網站上誘騙未成年少女，透過在聊天過程中慫恿少女對著視訊鏡頭做出猥褻動作，包括脫衣、自慰、性動作，甚至自殘等行為，一名女孩甚至被強迫和動物發生性行為，至少逾百名少女受害。所幸該集團遭聯邦調查局破獲，並將邁爾及其同黨逮捕入獄，邁爾更被判40年有期徒刑。

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▲邁爾已婚且還是2個孩子的爸。（圖／翻攝自mirror）

邁爾與其5名同伙被關在密歇根州監獄，他在被判囚時，一名20歲女受害人曾詛咒他「你會被暴打致死」。未料這句話真的應驗了，囚禁邁爾的密歇根州監獄，近日有7名囚犯爆發毆鬥事件，邁爾就在混亂之中遭人刺死，另有3名囚犯重傷。

據了解，在此之前邁爾和他的36歲同伴菲古拉（Michael Figura），就曾遭到其他囚犯使用自製利器偷襲，當時沒造成傷害，沒想到這次邁爾還是慘遭刺死。目前FBI將此案列為蓄意謀殺調查，詳細情形仍有待釐清。

▲邁爾在獄中被刺死。（圖／翻攝自mirror）