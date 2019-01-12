撤軍敘利亞計畫悄然展開　美方已移出基地內部分軍備

▲美軍已開始撤出在敘利亞的軍備。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

展開美國總統川普宣布從敘利亞撤軍後的第一步，11日曾傳出已經開始撤軍，引起庫德族不滿，但美國軍方立刻澄清，表示目前僅開始撤離部分運輸類的軍用設備。美國國防官員表示，儘管白宮表示將繼續對伊斯蘭國（IS）施壓，美國在敘利亞的2000名駐軍，也會在未來幾周內陸續撤離。

美國在敘利亞駐軍已近3年，當年歐巴馬為了打擊伊斯蘭國，便下令替敘利亞、庫德族與阿拉伯戰士提供空中支援，現在美軍在敘利亞境內的基地並不多，主要侷限在東北偏遠地區的小營地。隨著川普去年無預警宣布撤軍後，整體撤軍的時間與計畫依舊搖擺不定，加上川普曾表示今年夏天也將減少阿富汗的駐軍，引發各界質疑美國對抗伊斯蘭極端主義的決心。

據《美聯社》報導，美國在巴格達的軍事指揮部11日傳出，美軍已開始自敘利亞撤離，且由於安全考量，不會向外界透露時間地點。對此軍方立即澄清表示，目前撤離計畫尚未開始，僅移出部分軍備而已，況且撤軍計畫尚有許多細節，包含先增加派軍，以利撤軍行動順利進行，以及安排撤離駐軍的未來單位，要達到完全撤離還需好幾個月。

川普最初希望美軍可以迅速撤出敘利亞，「放生盟友」的舉動震驚各國，並激怒了長期以來出力對抗伊斯蘭國地庫德族人，民主黨參議員李德（Jack Reed）痛批此舉是「背叛庫德族夥伴」，前國防部長馬提斯（ Jim Mattis）也因為在此決定上與川普意見相左，決定提早退休。