美海軍令部長13日訪中　李察遜：誠實的對話有助改善雙方關係

▲美國海軍軍令部長（CNO）李察遜（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美中貿易談判甫結束，立刻又有美國軍方官員準備訪問中國。美國官方11日發布聲明表示，美國海軍軍令部長李察遜將於13日訪問中國，並與中國人民解放軍海軍中將沈金龍會面，此行將聚焦在「注重結果，降低風險」，李察遜則說，例行性的交換意見，有助於避免錯誤估算。

美國海軍軍令部長（CNO）李察遜（John Richardson）預計在1月13日至16日訪問中國北京、南京。李察遜表示，例行性的交換意見非常重要，尤其是在雙方都有摩擦的時刻，會面可以減少風險，避免誤算，「誠實坦率的對話，可以建設性地改善雙方關係，幫務探索雙方有共同利益的領域，解決分歧的同時也降低風險。」

李察遜與沈金龍先前曾在2018年紐澤西州的國際海權雙年研討會（International Seapower Symposium，ISS）會面，並在後續進行了3次視訊電話會議。此行也是李察遜以海軍軍令部長身份第2次訪中，2016年他曾訪問解放軍海軍潛艇學院，並參觀中國首艘航空母艦「遼寧號」。