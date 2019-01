築牆談判再破局　傳將動用救災經費　川普：我會想辦法找錢　

▲川普表示絕不會放棄蓋牆。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

為了說服國會批准57億美元(約台幣1751億元)的築牆經費,美國總統川普本周不但發布全國演說、與國會民主黨代表會面、親自飛抵美墨邊境視察,威脅若不提供經費,將直接宣布國家緊急狀態。現在他則將腦筋動到國防部140億美元的救災資金上,這筆資金是主要用來修復天災受創最嚴重的地區,協助修復計處建設,2018年這筆資金指定用於波多黎各、德州、加州等地。

綜合CNN、CNBC報導,白宮已要求五角大廈提供未動用的資金清單,並請美國陸軍工兵部隊(U.S. Army Corps of Engineers)審查2018年2月通過的救災法案中,將高達140億美元(約台幣4300億元)的結餘款項轉用至邊境圍牆,並在45天內開始動工的可行性。據官員表示,最近這筆資金才剛入帳,目前尚未支用超過130億美元(約台幣4000億元),如協助波多黎各還有20億美元未用完,德州也有餘45億美元,但都已經向其他各地區承諾協助重建。

川普說,如果與國會遲遲無法達成共識,他也不會宣布緊急狀態,「雖然我也不想這麼說,可是我100%會從其他地方找到這筆錢。」根據《美國法典》第10條(Title 10 of the US Code),川普確實有權力動用這筆資金,但相對來說就必須取消許多已簽訂的項目,或軍事建設,將會伴隨高昂的終止費用,也無法確保屆時國會是否願意,替這些取消或延遲的項目補充資金。