剖腹產完傷口裂「腸子全滾出來」！她手捧內臟嚇歪：感覺在蠕動

▲新手媽剖腹產完，傷口裂開腸子掉出來。（圖／翻攝自channelmum.com）

記者錢玉紘／綜合報導

腸子突然從肚子裡面「滾出來」，遇到這種狀況誰都會嚇瘋！英國的新手媽媽布雷娜（Mel Bremner）在剖腹產完5天之後，彎腰拿放在地上的洗髮精，沒想到肚子上的傷口裂開，腸子就直接掉了出來，她還得趕緊用手接住，相當驚險，幸好及時送醫，沒有生命危險。

英國「每日郵報」報導，38歲的布雷娜日前在一個親子網站上分享這段恐怖的回憶，她表示，2011年12月9日，當時30歲的她剖腹產生下了女兒娜迪（Nadie），術後復原情況似乎不錯，醫生檢查傷口後也確定一家人可以出院了。4天之後，她的男友艾登（Aidan）注意到肚子的傷口上有兩個「白色小斑點」，但當時他們都覺得是脂肪而已，沒有特別在意。

但是沒想到隔天，布雷娜在洗澡的時候，因為要拿放在地上的洗髮精而蹲下，肚子上的傷口就裂開了，「我不記得我有沒有感覺或是看到那個過程，但我看到我的腸子從肚子的傷口裡跑出來，我立刻把手放在下面接著」。布雷娜擔心太用力尖叫會讓肚子用力，可能會有更多內臟噴出，「我知道我不能尖叫，於是我捧著腸子，冷靜地去找艾登求救」。



艾登也立即將布雷娜扶到沙發上，將雙腳抬起，並用一條毛巾蓋著，趕緊叫救護車，布雷娜回憶，「我想當時接電話的人也不相信艾登說的話，而我就坐在沙發上捧著我的內臟，根本完全不敢動」。等待的期間，艾登還幫她拍下一張表情驚恐的照片。



布雷娜提到，這麼多年過去，她看到那張照片時還是會想起當時的情景，「我的內臟腸子全都躺在我手上，甚至還不斷蠕動著，發出聲音，真的太可怕了，我甚至不斷想到『這是我的腸子』，一切都超級詭異」。



幸好送醫之後，布雷娜緊急接受手術治療，之後復原情況良好，沒有生命危險，幾天之後她就順利出院回家了。經過這個驚魂之後，布雷娜又透過剖腹產生下了女兒艾利（Allie）和兒子羅伯恩（Robyn），她提到，當時如果不是艾登冷靜處理，她自己一定也很驚慌，「真的很感謝他聰明又穩重的幫忙」。