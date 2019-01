川普視察美墨邊境　兒IG放火：人可以悠哉逛動物園…因圍牆有用

▲川普兒子小唐納(Donald Trump Jr.)。(圖/CFP)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普為了蓋美墨邊境長城議題,與民主黨協商破局,10日親自飛往邊境巡視,探訪相關的當地官員。但是在此同時,川普的兒子小唐納(Donald Trump Jr.)卻在IG的限時動態發文,「你知道為什麼可以在動物園參觀的一天嗎?因為那些圍牆是有用的」(You know why you can enjoy a day at zoo?Because walls works)顯然在暗示拉丁美洲難民或移民是動物。

▲小唐納的限時動態言論,顯然把移民比喻成動物。(圖/翻攝自Donald Trump Jr.IG)



美國部分聯邦政府停擺20天,眼看就要突破政府停擺記錄,總統川普(Donald Trump)再度威脅要利用宣布緊急狀態的權力,繞過國會議員,直接取得建造美墨邊境圍牆的經費。他啟程前往德州的美墨邊境時,還大嗆那些反對美墨邊界築牆的民主黨議員「比中國還難搞」。

▲美國總統川普(Donald Trump)已經為邊境長城問題焦頭爛額。(圖/路透社)



為了兌現承諾,川普不斷要求國會通過57億美元預算,以順利建造美墨邊境圍牆,豈料屢次遭民主黨拒絕,川普也因此不簽署短期預算案,導致四分之一的聯邦政府機構停擺。他還威脅,國會如果不提供築牆經費,那麼他也非常有可能宣布緊急狀態,從國防部轉移經費築牆。

▲位於美墨邊境的高牆,布滿刺鐵網。(圖/達志影像/美聯社)



就在川普正在為邊境長城議題忙得焦頭爛額時,小唐納的發文立刻引發輿論的譁然,許多人批評這是標準的種族歧視,將移民比做動物是明顯的仇外思想。雖然小唐納的限時動態已經刪除,但是已經被許多網友截圖備份。