川普視察美墨邊境　兒IG放火：人可以悠哉逛動物園…因圍牆有用

▲川普兒子小唐納(Donald Trump Jr.)。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普為了蓋美墨邊境長城議題，與民主黨協商破局，10日親自飛往邊境巡視，探訪相關的當地官員。但是在此同時，川普的兒子小唐納(Donald Trump Jr.)卻在IG的限時動態發文，「你知道為什麼可以在動物園參觀的一天嗎？因為那些圍牆是有用的」（You know why you can enjoy a day at zoo?Because walls works）顯然在暗示拉丁美洲難民或移民是動物。

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▲小唐納的限時動態言論，顯然把移民比喻成動物。（圖／翻攝自Donald Trump Jr.IG）



美國部分聯邦政府停擺20天，眼看就要突破政府停擺記錄，總統川普（Donald Trump）再度威脅要利用宣布緊急狀態的權力，繞過國會議員，直接取得建造美墨邊境圍牆的經費。他啟程前往德州的美墨邊境時，還大嗆那些反對美墨邊界築牆的民主黨議員「比中國還難搞」。

▲美國總統川普（Donald Trump）已經為邊境長城問題焦頭爛額。（圖／路透社）



為了兌現承諾，川普不斷要求國會通過57億美元預算，以順利建造美墨邊境圍牆，豈料屢次遭民主黨拒絕，川普也因此不簽署短期預算案，導致四分之一的聯邦政府機構停擺。他還威脅，國會如果不提供築牆經費，那麼他也非常有可能宣布緊急狀態，從國防部轉移經費築牆。

▲位於美墨邊境的高牆，布滿刺鐵網。（圖／達志影像／美聯社）



就在川普正在為邊境長城議題忙得焦頭爛額時，小唐納的發文立刻引發輿論的譁然，許多人批評這是標準的種族歧視，將移民比做動物是明顯的仇外思想。雖然小唐納的限時動態已經刪除，但是已經被許多網友截圖備份。