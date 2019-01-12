日本奧委會主席被控涉貪　200萬收買非洲取得奧運主辦權

▲日本奧委會主席竹田恆和涉嫌行賄取得奧運主辦權，遭法國檢調單位調查中。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本奧委會主席（JOC）竹田恆和涉嫌在2013年以200萬歐元（約7100萬台幣）向非洲國家行賄，取得2020年東京奧運主辦權，遭法國檢方調查。國際奧委會（IOC）表示，竹田恆和仍然享有完全的無罪推定，目前尚未起訴，仍持續與法國司法單位保持密切聯繫。

根據《路透社》報導，退役馬術運動員、現任日本奧委會主席竹田恆和上個月遭巴黎國家金融檢察官辦公室起訴，認為竹田恆和為了讓日本取得2020奧運主辦權而行賄。竹田恆和表示，在奧運主辦的投票中沒有進行賄賂的不當行為，也沒有被起訴，對於日本人民的憂慮感到抱歉，會配合調查、偵訊。

法國檢察官在2016年發現日本奧委會曾支付2筆總計200多萬歐元的款項，日本官員當時表示，這兩筆款項是顧問費，付款的過程一切合法。

現年71歲的竹田恆和曾祖父是明治天皇，而他也是現任天皇的第二代堂兄，長期參與奧運，並1972年和1976年代表國家參賽。自1987年起，竹田恆和一直擔任日本奧委會委員，在2001年擔任主席至今，協助國際奧委會協調多次奧運的籌備工作。