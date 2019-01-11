美墨邊境驚見「21具焦屍」　毒梟流血鬥爭至今3萬多人消失

▲墨西哥毒品犯罪猖獗，美國總統堅持要在邊境蓋圍牆。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國因為美墨邊境築牆經費談不攏，導致聯邦機構停擺，目前已進入第20天。有21名毒梟的屍體10日被人發現躺在墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）邊境，有些還燒焦了，一旁還有7輛被焚毀的車，恐怖的景象顯示邊境的毒梟戰爭越來越失控。墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，這起事件發生在9日，研判是幫派紛爭所導致的，一旦獲得所有訊息，就會公佈細節。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，塔毛利帕斯州一直是毒品運輸的主要渠道，也是墨西哥毒品戰爭中，大屠殺和鬥爭最嚴重的區域之一。事發小鎮米奎爾阿勒曼（Miguel Aleman）周圍地區長期以來被墨西哥暴力犯罪集團「洛斯哲塔斯」（Los Zetas）所掌控， 與競爭對手「海灣集團」（Cártel del Golfo）持續鬥爭。

近年「洛斯哲塔斯」內部因派系鬥爭而再次分裂，當權派自立成「東北毒梟集團」（Cártel del Noreste），殘黨則重新與「海灣集團」結盟，雙方衝突不斷。檢方判斷，這21具焦屍都是「海灣集團」成員和「洛斯哲塔斯」殘黨，他們疑似和「東北毒梟集團」爆發衝突後被狙殺。

根據墨西哥政府統計數據，毒梟戰爭在2017年造成2萬8689人死亡，是有史以來最高的紀錄。然而，目前還有至少3萬6265人在流血事件中消失了。許多人被推判死亡，但屍體始終沒被尋獲。而他們的家人得不到答案，有時還必須親自尋找親人的遺體。

川普8日晚間發表全國電視演說時，不斷強調毒品的可怕，「今年會有更多美國人死於毒品，將超過整個越戰中死亡的人數。」他10日南下前往德州的美墨邊境時，還批評反對美墨邊界築牆的民主黨議員「比中國還難搞」，因此，政府已經為築牆作好了「發布緊急命令」的準備。