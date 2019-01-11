越南控FB違反「網路安全法」　放任「誹謗政府」帳號影響國安

▲越南指控臉書（facebook）違反網路安全法。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

越南的網路使用人口佔全國70%，截至去年4月，臉書用戶數量更高達5800萬用戶，在世界排名第7。當地傳媒部廣播電視和資訊管理局於8日提出指控，臉書有3個部份違反了越南的網路安全法，包括訊息內容管理不當、刊登非法廣告以及未履行納稅義務等，若臉書不積極處理，將會採取必要手段反制。

綜合外媒報導，越南廣播電視和資訊管理局表示，臉書已嚴重違反網路安全法，並要求對方移除「反對越南政黨」及「誹謗政府及領導人」等帳號，皆未獲得同意，只移除少數帳號。越方還提到，「我們曾要求臉書在48小時內刪除這些帳號，但他們拖了幾個月才刪除」，雖然目前已經刪除了3000個具爭議的粉專及帳號，但還有許多尚未做處理。

報導指出，越方除了提出以上指控外，還有臉書允許某些賬戶在越南做非法廣告，包括出售武器、爆炸物、人口販賣、仿冒品、賭博及野生動植物交易等非法產品和行為，這不僅影響合法業者，更造成國家安全問題。而另一項指控則是越南在臉書廣告上花費了2.35億美元，但對方並未履行納稅義務。

越南廣播電視和資訊管理局認為，臉書有能力分辨及阻止這些非法廣告，因此與各單位積極管理臉書在越南的資訊、廣告及稅務問題，若臉書未做回應，將考慮採取必要技術措施反制。

對此，臉書發出聲明表示，公司具有明確程序讓各地政府舉報非法內容，「我們會根據服務條款及當地法律來審查所有這些要求」，因此並非及時就能解決問題，同時在過去6個月中，對於非法銷售野生動物或是涉嫌誹謗等案件已積極限制內容。