慎入！蟒蛇遭511隻壁蝨狂鑽　痛到爬進泳池泡水想「淹死寄生蟲」

▲ 500隻壁虱讓耐克越來越虛弱。（圖／翻攝自臉書／Gold Coast and Brisbane Snake Catcher，下同）

國際中心／綜合報導

澳洲知名的捕蛇達人哈里森（Tony Harrison）8日獲報前往黃金海岸庫倫伽塔市（Coolangatta）一棟建築物的戶外游泳池抓蛇，抵達現場卻發現，這條地毯蟒身上爬滿密密麻麻的500多隻壁蝨，將牠咬得千瘡百孔。而牠之所以故意爬到泳池裡，就是為了把這些壁蝨溺死。

哈里森當天在他的「黃金海岸與布里斯本捕蛇專家」粉絲專頁上開直播，救蛇的過程中不斷驚呼，「看看牠身上的壁蝨，我的老天。在大自然中，動物可以與體內外的寄生蟲和諧相處，但如果牠們出了什麽事，寄生蟲就會戰勝。」

▲▼ 哈里森直播拯救耐克的過程。當時耐克刻意爬進泳池裡，想淹死身上的寄生蟲。

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哈里森解釋，蟒蛇身上有數百隻壁蝨，「這就是牠在水裡的原因，想把牠們淹死。我從來沒看過這種事，做這行26年了，這是我見過的最糟糕的案例。壁蝨很可能把牠給殺死。」這條蟒蛇後來被取名為耐克（Nike），並被送往庫倫賓野生動物醫院接受治療。

哈里森10日下午在臉書上更新耐克的近況，「年老的耐克還在接受治療，獸醫花了好幾個小時清除肉眼可見的壁蝨，但牠的表皮下還有更小的幼虱，必須用藥物才能殺光。這條可憐的地毯蟒以前竟然和511隻壁蝨一起生活……」

▲ 剛被清理完的耐克看起來相當虛弱，而這個透明罐子裡的虱蟲只有511隻的一半。

庫倫賓野生動物醫院女性發言人11日說明，院方正對耐克進行檢查，以確認其是否患病。哈里森當天也再度在臉書上開直播宣布，耐克的精神好多了，但他可能真的感染了疾病，才會導致身體狀況惡化，讓壁蝨有機可乘，「牠會是長期患者。」

昆士蘭大學寄生蟲學教授巴克（Stephen Barker）指出，耐克身上的蟲被稱為爬蟲類壁蝨，但一次出現這麼多隻的確不尋常，「我們不禁懷疑，這條蛇是不是生病，或是老了。牠們（年老或患病的蛇）對寄生蟲的免疫力較低，所以你往往會在生病的動物身上發現很多蝨蟲。」

巴克發現，被清掉的壁蝨有公有母，代表牠們可能已經在耐克身上附著好幾個月。他說明，雄性壁蝨其實不太進食，只會默默等待雌性壁蝨附著後與其交配，此後終其一生都待在蟒蛇身上，且要溺死牠們也相當困難，可能需要10至12個小時。