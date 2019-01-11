路上「隨便買」彩券！華裔男驚中2300萬台幣　一圓夢想買跑車

▲加國華裔男子史丹利買彩券贏得2300台幣。（圖／翻攝自Lotto Max官網）

國際中心／綜合報導

加拿大華裔男子史丹利（Stanley Yan）日前隨意在一間店裡購買彩券，沒想到在對獎時竟然發現自己中了100萬元加幣（約2300萬台幣），不敢相信中獎的他沒將這件事告訴店家，而是跑回家中找父母再對一次號碼，而這次終於確定不是自己眼花，而是真的中獎了！拿到獎金的史丹利第一件事，就是想要購入一輛賓士車，實現自己的夢想。

根據外媒報導，史丹利說，當時他在溫哥華的維多利亞街上的一間店裡，買了Lotto Max的百萬加幣大獎（Maxmillion），該獎在2018年12月21日時開出第一期，而他正巧就是那名幸運兒，成功獲得約2300萬台幣。

史丹利表示，當要對獎時，他回到原本的商店，利用自助對獎機確認，當數字全都對應到時，他完完全全的被嚇到，一點也不相信；隨後他直接回家，告訴家人這個天大的好消息，一群人陪著他再度確認彩券上的數字後，高興的抱在一起又叫又跳。

在拿到2300百萬的獎金之後，史丹利稱他想要買一輛賓士的平治CLS 63跑車，這一直以來都是他的夢想，現在終於有機會可以圓夢了；而剩下的錢他還沒做好打算，也許會拿去度假，或是買一間屬於自己的房子。