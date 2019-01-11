拉美首位出櫃說唱歌手遭槍殺　波多黎各新年第22起謀殺案

▲LGBTQ說唱歌手弗雷特10日在波多黎各遭到不明人士槍擊 。（圖／翻攝自Facebook／@KevinfretOfficial）

國際中心／綜合報導

拉丁裔出櫃歌手弗雷特（Kevin Fret）10日在波多黎各首都聖胡安遭到槍殺，緊急送往里奧彼得拉斯醫療中心，最終仍宣告不治，他今年只有24歲。出生波多黎各的弗雷特去年4月才以單曲Soy Asi（我就是這樣）嶄露頭角，也是第一位公開出櫃的拉丁說唱歌手。

根據波多黎各媒體El Nuevo Día報導，當地時間凌晨5點30分，弗雷特在桑圖爾斯的愛德華多伯爵（Eduardo Conde）大道騎車，遭到不明人士開了8槍，被其中的2槍擊中，送醫急救後仍回天乏術，新一年剛開始，他已經是波多黎各在2019年的第22位死於謀殺的受害者。

當地警方目前尚未確認凶手身分，聖胡安刑事偵查隊（CIC）的特工正著手調查，弗雷特的家人也在10日早晨前往法醫科學局（NCF）確認遺體身分。

▲去年4月發表的單曲Soy Asi強勢的曲風凸顯凱文嗆辣的個人特質 。（影／嵌自Facebook／@KevinfretOfficial）

弗雷特的經紀人羅德里奎茲在聲明稿中表示，「凱文具有藝術家的靈魂、有廣大包容心的夢想家。他的熱情都投入在音樂上，且還有許多尚未達成的事。」強烈抨擊這起槍殺事件，「暴力必須停止，沒有任何詞彙足以形容失去這位圓夢者的傷痛，在這最艱難的時刻我們必須團結起來，為所愛的波多黎各尋求更多的和平。」

弗雷特在去年4月接受了地方廣播電台Rapetón的採訪，針對即將參與的歌唱節目比賽表示，「我參賽的目標是以同性戀拉丁說唱歌手的身分，為這場比賽帶來不同的標誌性意義，並為新生的LGBTQ族群藝術家開啟一道門。」