日本最新防盜法！假人頭藏暗巷「歪頭看你」　網推爆：半夜經過嚇尿

▲ 日本最新「假人頭防小偷法」。（圖／翻攝自推特／omott_，下同）

國際中心／綜合報導

日本京都一間民宿管理公司10日在粉專上分享當地的防盜方法，竟是在小偷經常出現的暗巷裡裝上「假人頭」，據說防範效果超好，但也容易嚇到經過的路人，引起討論。事實上，近2年前就有日本網友上推特分享這幾張照片，獲得超過2.3萬人轉推，還創下當天轉推人次上升速度排行榜第19名的紀錄。

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網友「機」2017年3月17日在推特上傳這4張照片並寫下，「這裡最棒的犯罪預防方法」。由圖片中可見，屋主在2棟房子中間的暗巷和轉角處裝上傳統美容院常見的假人頭，再貼上公告說明，這是為了預防偷竊行為。由於小偷多選在天黑後犯案，這些假人頭能讓他們經過時，以為有人躲在牆後、歪頭看向自己。

當時有媒體指出，這個獨特的方法的確有效降低了犯罪率，但由於許多人本就對假人頭抱有恐懼，無辜的路人只要不小心和假人頭對到眼，就算是白天也很容易被嚇到，半夜看到就更可怕了。

這則PO文在推特上獲得超過2萬個讚，網友也紛紛留言表示，「太可怕了吧」、「預防犯罪以前會先嚇死人」、「當你察覺到時，就會看見一個眼睛發亮的人轉動脖子看你」、「晚上看到我會嚇尿」、「希望經過的路人會發現那是假人頭而不是報警」、「喔喔！這一定很有效」。