恐怖！上萬隻蝗蟲入侵伊斯蘭聖城麥加　網友：天譴

▲成千上萬隻蝗蟲襲擊麥加。（圖／翻攝自twitter用戶@shahnoor3000）

國際中心／綜合報導

伊斯蘭教聖地麥加近日出現大批蝗蟲襲擊，從社群媒體流傳的畫面可以看到，有成千上萬隻在天空飛舞，猶如「地毯」般躺滿了麥加周圍的地面，甚至有許多朝聖者身上也停滿了蝗蟲。為了民眾的安全，目前政府已派專業團隊進行清掃，並且在清真寺周圍噴灑殺蟲劑。

綜合外媒報導，伊斯蘭教聖地日前出現成千上萬隻蝗蟲在周圍停留，嚴重影響朝聖者及周遭的安全。麥加市政府7日發出聲明表示，為了信徒的利益及安全著想，目前已派22支隊伍共138人消滅這些蝗蟲，同時使用了殺蟲劑針對清真寺汙水處理系統及周圍水溝地區噴灑。

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▲當地政府已派專業團隊消滅這些入侵者。（圖／翻攝自twitter用戶@FaizelPatel143）



網友上傳影片的標題更寫著有大批蟑螂橫行，不過影片中的昆蟲看起來像是蟋蟀。當地科學家也看過影像後表示，過去在波斯灣地區雖會出現成群蝗蟲，但此次的數量相當驚人且前所未見。據了解，有人懷疑是阿拉伯半島有許多人飼養蝗蟲來餵食鳥類，可能因為管理漏洞，導致全數脫逃至麥加，而確切的原因還有待官方釐清。

有網友則留言表示，這是沙烏地阿拉伯多行不義所引來的天譴；但也有人認為，應該從科學途徑尋求真相。