1歲幼兒獨自「赤腳奔走大街」　暖心公車女司機抱回陪等警察！

▲影片取自「MCTS」官方youtube頻道



國際中心／綜合報導

美國密爾瓦基郡客運局（MCTS）10日發布一則暖心的影片。一名看起來還不到一歲的女童，只穿著單薄衣服和包著尿布，打著赤腳獨自走在寒冷的路邊。一輛公車女司機見狀立即停車，並下車把孩子抱回車內，乘客也脫下外套給小孩穿，大家一起等待警消人員抵達，沒有一個人催促司機開車。

據《福斯新聞網》報導，威斯康辛州密爾瓦基郡公車司機伊蓮娜（Irena Ivic）於上（1）月22日早上8點執勤時，看到路邊有一名赤著腳女幼童快步疾走。申於當天溫度低於攝氏零度，但幼童卻只穿著一件連身衣還包著尿布，伊蓮娜毫不猶豫的停下公車，穿過對街把正在哭鬧的女童抱回溫暖的車上。乘客們覺得很不可思議，「在這麼冷的天氣，這麼小的孩子怎麼會獨自跑出來」。

▲看起來不到1歲的小孩在外驚慌奔走 。（圖／翻攝自YouTube／RideMCTS）



伊蓮娜把女童抱在懷裡坐回駕駛座，等待警消人員和客運局安全人員前來處理。一名非裔女乘客見狀後也趕緊脫掉身上的外套為她披上，怕她著涼，大家一起等待警消人員抵達。影片中可以看到車上共有三名乘客，其中一名乘客還帶著大件行李，但沒有人抱怨或催促，女童後來也在伊蓮娜的懷中安心入睡。

警消人員在不久後抵達現場。警方表示，這名孩子不到一歲，雖然當天溫度很低，但女童除了受到驚嚇，沒有受到其他傷害。而這名女童的母親疑似患有精神疾病，才會將她遺棄在外，目前已經將交給父親照顧。

這段暖心影片由密爾沃基縣公共交通系統在10日上傳，網友看了紛紛讚爆說「司機真的是英雄」，也有不少曾經被依蓮娜載過的乘客表示，「她就是這麼的善良，我甚至不驚訝她會這麼做。」

依蓮娜事後表示，非常開心自己能救孩子一命，「我也是一個有孩子的人，如果再發生一樣的事，我一樣會提供幫助。」根據密爾沃基縣公共交通系統網站顯示，這是近年來MCTS司機發現的第九名走失的孩子。

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▲熱心公車司機伊蓮娜。（圖／翻攝自YouTube／RideMCTS）