「想把妳吸進去」　貝佐斯偷情簡訊曝光：要用身體證明我的愛

▲貝佐斯的偷情簡訊曝光。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）宣布與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）決定離婚後，被爆料出軌49歲的福斯新聞前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）。如今美國《國家詢問報》（National Enquirer）加碼公開貝佐斯的偷情簡訊，內容包括，「我想聞妳、想把妳吸進去」，「我想抱緊妳…我想親吻妳的唇…我愛妳，我已經愛上妳了。」

貝佐斯和桑切斯似乎都是婚內出軌，但兩人目前均否認。簡訊中還提到，「活潑女孩，我愛妳。我會用我的身體、我的雙唇還有我的雙眼向妳證明，很快的。」除了簡訊以外，《國家詢問報》指出，貝佐斯還傳給桑切斯一些裸露的自拍照，但由於「尺度太大」，無法刊登。

▼ 桑切斯多年來擔任福斯《Good Day LA》的主播，也是好萊塢知名經紀人派翠克．懷特塞爾（Patrick Whitesell）的太太。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



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桑切斯多年來擔任福斯《Good Day LA》的主播，也是好萊塢知名經紀人派翠克．懷特塞爾（Patrick Whitesell）的太太，近期才分居。消息人士向《好萊塢報導》透露，懷特塞爾夫婦經常到貝佐斯家作客，也曾與貝佐斯在眾星雲集的派對上合影。

貝佐斯和麥肯齊離婚的消息震驚各界，他們在聲明中表示，「我們想告訴大家我們生活的進展，如同熟悉我們的親友所知悉的，在歷經長期探索雙方關係和嘗試分居後，我們決定離婚，並繼續以朋友身份分享生活。」