入棺3分鐘！日本「死亡體驗營」成潮流　逾3000人參與

實習記者鄭佩玟／綜合報導

沒經歷過死亡，又該如何知道死亡的意義呢？日本吹起一股死亡體驗風潮，位於東京都豐島區的金剛院蓮華堂，自2013年開始每月舉辦「體驗死亡」，至今參加人數超過3000人，相當有人氣，近來20至30歲的青年族群比率更顯成長。

▲位於東京都豐島區的金剛院蓮華堂每月都會舉行「體驗死亡」的工作坊。（示意圖／pixabay）

據《日經新聞》報導，住持浦上哲也用沉穩的聲音起頭，「時間差不多了，讓我們來體驗死亡吧。」參加民眾首先會在卡片上寫下對自己來說，很重要的人、事、物和夢想，接著會場燈光轉黑，住持會要求民眾閉上雙眼，假想自己得到某種重疾，能夠做的事情不斷減少，每個人手中的卡片一張一張被迫放棄。

從減少的卡片中，可以看出每個人重視的事物都不同，新婚不久的34歲主婦丹羽愛把老公送的卡片留到最後，看出夫妻兩人的感情十分濃烈；來自京都市、48歲的柳田雅人，則是把家人留到最後；其中也有一些特別的結果，比如嗜酒的人居然先放棄酒。

住持浦上表示，一般人多在患病後，才切身了解健康的可貴，這項「體驗死亡」的活動，就是要讓參加者透過放棄重要的人事物，進而意識到「當下」的可貴。除蓮華堂的體驗死亡工作坊外，位於東京都江東區的「Blue Ocean Cafe」也每3個月舉行1次入棺體驗。

參加者在寫下對自己人生的評價及悼詞後，分別入棺3分鐘。19歲的大學生伊政百華為了拍攝學校課程小組學習中的「臨終準備」影片作業，而參加這次的入棺體驗活動。伊政表示，自己在小學就曾思考死後的樣子，這次實際體驗入棺後，發現誦經聲比想像中更清晰。