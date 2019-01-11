菲律賓候選人送專屬「女性內褲」　網友蓋樓搶著要：就投他了！

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每逢選舉，候選人都會開始發放競選小物，常見有衛生紙、扇子、原子筆等等，但日前有一名網友分享她收到的竟然是印著候選人名字的女性內褲，照片PO出後被不少網友噓翻，認為這是違法的，但也有不少網友覺得很新奇，回應「我的票就投給他了！」

據馬尼拉新聞報導，菲律賓市議員競選時間將於3月30日開跑、5月11日結束。女網友Aica Abarabar日前張貼了內褲照片至Facebook中，內褲的背面印著一名尋求連任的市議員候選人「托托．米達拉」（Toto Medalla）的名字，而內文則打著，「這是我的新內褲，謝謝米達拉市議員。」

Aica表示，自從發布這張內褲照片後，一下就有2500多人傳送交友邀請給她，目前照片也已經有超過4.2萬人轉發，還有1.3萬多則留言，也引發正反論戰，有網友回應「我也要一條」、「我的票就投給他了！」、「太有趣了竟然送內褲」；有網友則認為，這行為是非常不正確的。

對此，米達拉的助理已經坦承這條內褲確實是來自米達拉辦公室，但跟選舉無關，只是覺得好玩而已。

米達拉這次的行為引起了選舉委員會（COMELEC）委員關遜（RowenaGuanzon）的關注，他表示，現在選委會應該開始加強關於哪些東西是禁止當作選舉小物的規則了，特別是「不雅或是把女性當作物件的物品」。

根據選舉委員會現行法律，在選舉日當天，投票中心不得佩戴具有候選人姓名和相關標誌的服裝。

▲菲律賓市議員發送印上自己的名字的女性內褲。 （圖／翻攝自Facebook／Aica Abarabar）