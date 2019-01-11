屍體被「斷頭切胸」還浸酸！16歲少女失蹤8天　遭性侵慘死家旁

▲女孩的死引起民眾憤怒。（圖／翻攝自推特／khowalal、Rajeev kumar Patwa）

國際中心／綜合報導

印度一名16歲女孩日前2018年年底失蹤，隨後她的屍體在本月6日，於距離家中幾公尺外的地方被發現，不過最令人傻眼的是，女孩似乎是在遭到性侵之後，生殖器官被割下，脖子以上的部分也被浸到酸性液體裡腐蝕，死相十分悽慘。

綜合外媒報導，該名16歲女孩在12月28日時失蹤，經過8天，她的殘缺不全的屍體卻在自家附近幾公尺的地方被發現。不過目前女孩家人跟警方的對於整起案情的說法不一，引起印度民眾的不滿。

女孩的家人聲稱，孩子遭到性侵，並批評警察認為這家人是在演戲，而延誤救人的黃金時間。但一名高級警官則是聲稱，女孩死於一場「榮譽殺戮」，而且事情並非女孩家人所述，女孩在2018年12月31日時已經回家，隨後被一名家人都認識的男子帶走。

報導中指出，目前警方要對女孩屍體進行解剖，以確認真正的死因，不過女孩的死已經引發比哈爾邦菩提伽耶附近的大規模抗議活動，數百人參加了燭光遊行，並在各處張貼有女孩頭像的海報。根據最新數據，印度2016年來每天發生最少106起性侵事件，每10名受害者中有4名為未成年者。