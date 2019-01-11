52cm樹枝直插胸膛！8歲童摘李子墜樹　忍痛先牽妹走100m回家

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8歲印度男孩薩卡拉姆（Suresh Sakaram）3日時，為了妹妹爬上一棵樹要摘李子，沒想到卻意外失足，從樹上墜落後被一支粗大的樹枝刺穿胸膛，但最令人驚訝的是，他在受到重傷之後仍堅持著爬起，抓著6歲妹妹的手走回100公尺遠的家後，才被送醫治療。

根據外媒報導，薩卡拉姆住在印度的帕蒂（Pati），他在3日時帶著6歲的妹妹出門，為了要幫妹妹摘到樹上的李子，他爬到樹上卻意外失足墜落，掉下時胸口的部分遭到一根樹枝插入，隨後因為樹枝斷裂落地。

但最令人感到不可思議的是，薩卡拉姆忍住疼痛站了起來，在被嚇傻的妹妹回神之前，先將人帶回距離100公尺遠的家，隨後由家人緊急送醫治療。據悉，刺中薩卡拉姆的樹枝長達52公分，在經過手術後被醫生移除，這根樹枝以毫米的距離完美的錯開了他的心臟，只有造成他肋骨骨折跟肺部受傷。

報導中指出，目前薩卡拉姆已經脫離危險狀態，並且恢復良好。一名兒科外科醫生薩爾瑪（Shashi Shankar Sharma）表示，薩卡拉姆的手術相當具有挑戰性，因為尖銳的樹枝刺穿了重要器官，而卡在心肺和肝臟附近，幸虧沒有直接刺傷心臟和肝臟，只有右肺和肋骨的部分受到傷害，手術相當成功。