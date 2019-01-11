「處理川普AV女緋聞」前私人律師同意作證　願揭露通俄門所知細節

▲美國總統川普（Donald Trump）的前律師柯恩（Michael Cohen）2018年11月29日向聯邦法院認罪，而他也願意至眾議院作證。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

幫美國總統川普（Donald Trump）掩蓋「AV女星緋聞」、前私人律師柯恩（Michael Cohen）10日表示，他同意2月7日赴眾議院監督暨政府改革委員會（committee on oversight and government reform）作證。

柯恩於2016年美國總統大選期間，支付色情演員「暴風女丹妮絲」（Stormy Daniels） 柯莉佛（Stephanie Clifford）13萬美元（約新台幣400萬元），接著又安排15萬美元（約新台幣460萬元）給前《花花公子》（Playboy）女郎麥杜高（Karen McDougal），「封口」兩女和川普的親近關係。

除了幫助與川普有染的多名女子「封口」以利川普2016年競選總統，他還向國會不實陳述關於莫斯科興建川普大樓的計畫。紐約聯邦法院去年判決他違反競選財務法處36個月徒刑；另對國會不實陳述，判刑2個月。兩刑罰同時執行，預定3月6日發監服刑。

柯恩的律師戴維斯（Lanny Davis）曾表示，特別檢察官若能完成通俄門案的調查，那麼柯恩願意公開揭露「他對川普所知的一切」。此話一出，立刻引起各界關注與好奇柯恩到底知道川普和俄羅斯干預大選的事情到達何等程度。