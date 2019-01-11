俄3記者調查「傭兵集團」…中埋伏慘死　CNN曝新證據：警察跟蹤他們

▲ 俄羅斯3名新聞工作者去年7月前往中非共和國調查傭兵集團，遭到武裝分子殺害。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／編譯

俄羅斯3名獨立新聞工作者去年7月深入中非共和國，調查俄羅斯傭兵在中非的活動，目標是查明軍事承包商在中非礦產資源開發中扮演的角色，未料意外遭武裝份子襲擊，全數身亡。美媒10日揭露最新證據，顯示3人並非遇上隨機攻擊，而是早就被縝密計畫的埋伏鎖定，且事發前還遭到與俄國私下關係密切的中非警察跟蹤。

俄羅斯戰地記者澤馬爾（Orkhan Dzhemal）、紀錄片導演拉斯特古耶夫（Alexander Rastorguyev）和攝影師芮德成科（Kirill Radchenko）去年受俄國流亡商人、普丁批評者霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）資助，前往中非調查俄羅斯軍事承包商在當地的活動。

這3人新聞調查小組的目標是，查明俄羅斯私人軍事承包商如何介入中非豐富的礦產和背後利益。2018年7月30日，3人從中非首都班基（Bangui）出發，打算前往400公里路程之外的班巴里（Bambari）一處近期被俄羅斯公司接管的金礦；一名當地司機與他們同行。

奇怪的是，他們最後沒有按照原訂計畫朝位於東部班巴里（Bambari）前進，反而不顧當地官員警告，繞遠路朝北方行駛，且入夜後仍不斷趕路。最終，他們的坐車遭武裝份子攻擊，3人全數喪命，只剩下司機倖存。

中非當局事後解釋，3名記者是在錯誤的時間出現在錯誤的地點，兇手應是當地匪徒或叛亂份子，但這項說法仍有多項疑點，因為他們的車上沒有貴重物品，車子本身也不值錢，且當地匪徒作案時通常會先殺當地司機，而非外國人士。

根據當地官員的說法，該名司機作為唯一的目擊證人，宣稱是帶著頭巾、操著阿拉伯語的武裝份子乘車將他們攔下。但可疑的是，中非共和國主要語言為法語和桑戈語（Sango），且當地與任何阿拉伯語區都相距甚遠，加上3人車上大部分的採訪裝備，包括汽油和背包，都還完好的遺留在現場。霍多爾科夫斯基當時就質疑，整起事件是預先設下的圈套，並非單除遇上隨機攻擊。

▼中非共和國武裝份子。（圖／達志影像／美聯社）



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美國有線電視新聞網（CNN）報導，命案發生6個月後，近期又有新證據浮現，顯示3名記者之死是經過縝密計畫的謀殺案。根據CNN取得的電話通聯紀錄，案發當日，他們的司機頻繁與一名中非資深警官通話。當時，該名警官就乘坐另一部車內，秘密跟蹤遇害記者一行人。

報導指出，該名官員是中非警察部隊「國家憲兵」（Gendarmerie）的少校警官，與俄羅斯軍事承包商關係密切；報導提到，中非國家憲兵內部許多人士都與活躍在當地的俄羅斯公司密切合作。中非當局則不願對此發表回應。

知情人士透露，該名涉案警官曾接受蘇丹邊境的俄羅斯軍事訓練營培訓，且在受訓完成後，經常與俄羅斯承包商保持聯繫。更巧的是，就在3名俄國籍記者抵達中非前不久，該名警官正好獲得一部新手機和一張新SIM卡；2018年7月28，3名記者從摩洛哥卡薩布蘭卡搭機飛抵班基時，電話紀錄顯示他也正好出現在機場附近。

霍多爾科夫斯基設於倫敦的檔案中心（Dossier Center）向CNN提供另一份電話紀錄，顯示該名警官與另外一名俄羅斯人士有頻繁通聯。根據CNN取得的文件，該名俄籍人士是當地一名反偵搜培訓專家。

根據檔案中心的調查，該名俄籍人士使用偽造的護照號碼，並以美國假名的名義申請手機號碼。事實上，他與中非的俄羅斯傭兵集團「華格納集團」（Wagner Group）合作密切，CNN取得其華格納識別證件。

「華格納集團」是受到美國財政部制裁的私人軍事承包商，其負責人烏特金（Dmitry Utkin）同時也是聖彼得堡公司Concord Management and Consulting的高階經理人，與克里姆林宮有關連。

當初資助這起調查行動的霍多爾科夫斯基表示，「我希望參與這起悲劇的人受到審訊和問罪。」霍多爾科夫斯基10日在倫敦一場記者會上說，「我們相信俄羅斯當局應該這麼做。他們能夠訊問俄羅斯人民，也能夠訊問中非人民。」

▼中非共和國局勢動盪，聯合國在當地駐有維和部隊。（圖／達志影像／美聯社）

