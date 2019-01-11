18歲沙國少女獲難民身分！移民專家：媒體壓力加速澳洲審理庇護

▲沙烏地阿拉伯18歲少女奎農已在聯合國的保護下入境泰國，待聯合國難民署審理庇護請求。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

自稱遭到家暴的18歲沙烏地阿拉伯少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）日前在泰國曼谷機場「自囚」高調尋求庇護，引發網友關注，後來在短短數天內即獲得聯合國難民署（UNHCR）認定為合法難民，並且開始進行庇護安置的討論。法律專家認為，申請庇護的時程通常緩慢，澳洲當局目前似乎以不尋常的速度審理奎農的庇護請求。

綜合外媒報導，奎農聲稱遭到家人虐待，趁家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫前往澳洲尋求庇護，行經泰國在曼谷機場入境時遭扣留護照，選擇在機場旅館「自囚」求見聯合國難民署。在奎農爭取庇護資格的同時，她的家人也飛到曼谷，但她拒絕和他們見面。

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▲奎農已經獲得難民身份。（圖／路透）

據了解，奎農的父親否認家暴，認為女兒可能因為覺得在家中被忽視而選擇逃家，極力希望女兒回到身邊，但也尊重她的決定。奎農「高調」的行動、頻繁在推特上發文引起網路高度關注，聯合國難民署短短數天內就認定她為合法難民，並開始討論庇護事宜。

伯斯梅鐸大學（Murdoch University）澳洲移民專家的肯尼（Mary Anne Kenny）表示，庇護程序通常進展緩慢，或許奎農受到的媒體關注已構成壓力，催促官方盡快採取行動。對於庇護案的審理，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）回應並沒有時間表，將會依慣例處理奎農的案件。

▲具有澳洲難民身分的巴林足球國腳艾爾阿瑞比將被引渡回巴林。（圖／達志影像／美聯社）

奎農申請庇護的事件也連帶另一起「難民」案件的討論，巴林足球國腳艾爾阿瑞比（Hakeem Al-Araibi）曾因「阿拉伯之春」浪潮影響參與示威抗議，2014年被以破壞警局判處10年徒刑，因而逃亡到澳洲，並取得難民身分，但去年12月在泰國被捕。儘管坎培拉當局、國際足總和國際人權組織都呼籲泰國應將艾爾阿瑞比送回澳洲，但法院仍決定將他引渡回巴林。