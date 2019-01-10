南韓最大偷拍色情網「Soranet」　女創辦人判刑4年…罰3800萬

▲南韓2018年10月女性反偷拍抗議遊行，無數女性上街示威。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

南韓最大色情網站的Sora.net的宋姓女性創辦人，9日被依協助和教唆散佈淫穢物品罪名，遭判刑4年有期徒刑，並罰款14億韓元（約新台幣3857萬元）。Sora.net網站關閉前充斥無數偷拍色情影片，運作17年間造成無數受害女性精神折磨，甚至自殺身亡。

綜合外媒報導，在韓國製作和散佈色情影片被視為非法行為。現年46歲的宋姓女子，與丈夫和另外2人於1999年創立Soranet網站，透過海外伺服器運作。直到2016年關閉之前，Soranet一度擁有超過100萬名用戶，並藏有成千上萬的非法影片，其中包括偷拍色情影片。

宋女於2015年潛逃至紐西蘭躲避警方追查，但後來其護照遭註銷，迫使她返回南韓，於今年6月被捕。宋女否認指控，聲稱該網站是由其丈夫和另一對男女負責營運；另外3名共同創辦人持有外國護照，目前仍在逃。

首爾中央地方法院9日裁決，宋姓女子協助和教唆散布淫穢物品罪名成立，判處他4年有期徒刑，並處以14億韓元罰鍰。此外，法院下令宋女必須額外接受80小時的防止性暴力教育課程。法院聲明說，該網站「嚴重地損害及扭曲人們的普世尊嚴與價值」，對社會的傷害難以衡量。

Soranet網站上內容，許多影片是透過設置在廁所或更衣室的針孔攝影機偷拍，或者是使用者為了報復前伴侶而惡意上傳影片，造成無數受害女性精神傷害，甚至有多人因此自殺身亡。