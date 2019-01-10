世界首富離婚！花2兆元離婚之前　貝佐斯曾經這樣寵老婆

亞馬遜創辦人不只是全球最有錢的人，過去在媒體上所展現出來的形象，更是個愛家愛老婆的超好男人，2013年接受《Vogue》雜誌專訪時，貝佐斯曾說他最喜歡「偷偷」買衣服給妻子麥肯琪，給她一個「驚喜」。

圖文／鏡週刊

「我很注意她平常穿些什麼，而這一招真的有效，不騙妳，」貝佐斯對記者表示：「我每隔一段時間就會打電話問她：『妳那個是穿幾號size？』她會回我：『幹嘛？』我說：『不關妳的事，』她就笑個不停。」

事實上，貝佐斯不只認為這招對自己老婆有效，更深信每個女人都吃這套。「我強力推薦所有男性試一試，」他自信地說。

貝佐斯去年擊敗長年佔據榜首的蓋茲和巴菲特，榮登《富比士》雜誌全球首富，沒想到卻在年初傳出了將與結縭25年的髮妻仳離的消息，令外界頗感意外。

事實上，過去這對夫妻曾不只一次在媒體上放閃，例如在接受《Vogue》雜誌專訪時，麥肯琪就說她最喜歡聽貝佐斯大笑，當初她之所以決定和貝佐斯交往，就是被他的笑聲迷住。

「我的辦公室就在他隔壁，整天都聽到他的招牌笑聲，」她說：「妳怎麼可能不愛上那樣爽朗的笑聲？」

而以往只要談起家庭，貝佐斯最喜歡提的一件事就是他每天都會飯後洗碗，言下之意頗自豪於愛家好男人的形象。

根據1999年《連線》雜誌一篇訪談，貝佐斯婚前常會應親朋好友請求，參加類似相親的盲目約會，因為他自認為有點宅，不是女生一見面就會瘋狂愛上的那一型；而他對相親對象的唯一要求，則是對方必須腦袋靈活、辦事能力強，就算他被關進了第三世界的監獄裡也能想辦法把他給弄出來。不過他和麥肯琪倒不是透過相親，而是貝佐斯1992年在避險基金擔任主管時，在一場面試中認識的。

資料來源：CNBC, Washington Post



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