金正恩第4度訪中落幕　雙方官媒報導有「角度差異」！

▲金正恩第4度訪問中國，與習近平會晤。（圖／新華社）



國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩第4度訪問北京，雙方官媒10日公布相關消息，但報導角度存在差距。朝中社報導稱，中國認同北韓向美方提出「合理要求」，並提到中國國家主席習近平願意回訪平壤。相較之下，中國官媒則強調自身在朝鮮半島問題上扮演關鍵角攝。

金正恩7日搭乘專用列車進入中國，8日於北京會見習近平等黨政要員，同時也歡度自己的生日。9日上午車隊離開釣魚台國賓館，前往參觀同仁堂等地，之後搭乘列車離開，10日返回平壤。這是金正恩上台以來第4度訪問中國，時間點引起外界矚目。按照慣例，雙方官媒直到金正恩訪回平壤後才發佈相關報導。

北韓官媒朝中社（KCNA）報導，金正恩會中向習近平表達對去核化談判陷入僵局的憂慮，並擔心影響雙邊關係，但強調對於透過對話和平解決的立場不變。朝中社報導稱，習近平回應北韓的「合理關切」應該被考量，並加以解決；報導中說，習近平已經接受回訪平壤的邀請。

中國官媒新華社則報導，2018朝鮮半島形勢和緩，金正恩稱「中方為此發揮的重要作用有目共睹」；報導提到，「政治解決半島問題面臨難得的歷史機遇」、「中方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。」強調中國在美國與北韓談判中扮演重要角色。

新華社在報導中強調，中方支持北韓繼續堅持半島無核化，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成國，支持有關方通過對話解決各自「合理關切」。