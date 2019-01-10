1年多10天帶薪假！紐約市長提案要市民多休息　50萬勞工受惠

▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）提案勞工每年至少有10天帶薪休假。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）9日公布一項提案，為了增進公民身心健康，將推動立法要求5名員工以上的所有企業必須給予員工每年至少10天的帶薪休假，並實施「全民醫療保健」服務（ Universal Health Care），讓每個紐約人無論收入都可以在公立醫院中找到負擔的起的醫療服務。一旦市議會通過「10天假」的提案，紐約將成為美國第一實施帶薪假的城市。

綜合外媒報導，目前在美國沒有其他城市、州或聯邦政府強制規定企業給予員工帶薪假，只有在特殊情況或是部分公司會給員工休假福利。白思豪表示，紐約人需要休息，超過50萬名全職或兼職的勞工並沒有帶薪假，其中40%是服務業，18萬人從事特定專業技能或商業服務，還有9萬名基層勞工，都將受惠。

該項法令草案內容要求，紐約市內有5名員工的所有企業都必須給予員工每年至少10天的帶薪假，目前草案已經送往市議會審議，過程可能歷時數個月，由於多名議員已表態支持，預計將會通過這項提案。不過也有部分反對人士批評，過多的休假將損失勞動力，進而傷害企業的發展。

除了帶薪假的提案，紐約市政府也推出新健保計畫，無論是否具備保險或公民身分，都能保障有最基本的醫療資源。白思豪表示，基於舊金山的成功經驗，我們應該讓紐約市人人都享有醫療服務，大多數市民的保險不會改變，而沒有保險的人都可以前往該計畫內的70個醫院診所看醫生，並負擔合理的醫療費用。