「最易上床女大生」學校排名惹眾怒 週刊SPA!道歉

▲《週刊SPA！》發表的「最容易上床女大生」專題報導。(圖／翻攝自 ：YouTube/ANNnewsCH)

國際中心／綜合報導

日本雜誌《週刊SPA!》在去年聖誕節前(12月18日)出版的一期裡， 以「最容易上床的女大生」為專題作出大學排名。而且還推出「哄騙女人的教戰守則」來吸引讀者，結果引發極大爭議和反彈。有女學生發起聯署抵制，要求雜誌道歉。由於眾怒難犯，《週刊SPA!》周二(8日)終於發表道歉聲明。

爭議的專題文章中提到：目前流行由男性付費邀請女性參加「酒精約會」，事後雙方很可能順理成章發生發生性行為。 文中更列出5所最易「釣」到女大生的學校排名；仔細描述最易得手的女生外型往往是：留中分長黑髮、化淡妝、微露香肩。同時傳授男生「釣」女生的技巧。

上述報導引發女性及大眾不滿，狠批該雜誌物化女性。「國際基督教大學」女大生山本和奈發起聯署行動，要求該雜誌道歉及刪除文章。她說：「我希望社會能停止性化、物化和貶抑女性，我們要為自己發聲。」

《週刊SPA!》周二發表聲明道歉，承認報導可能冒犯讀者，但並未提到是該雜誌是否會否停刊。截至本周三，聯署已收集到3.8萬個簽名。