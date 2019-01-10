慧眼看天下／中美貿易磋商　談判獲正面進展

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易談判已於9號在北京結束，雙方在確定和縮小分歧方面取得了進展，但並未具體說明達成了哪些共識，美國只強調大陸承諾購買大量美國產品，並表示美國總統川普仍致力於解決貿易逆差及結構性議題，盼改善兩國貿易往來。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，這次貿易談判原擬為期兩天，但最終在超預期下延長一天，而其中值得注意的是，在首日會面中，大陸副總理劉鶴突然現身會場，歡迎美方代表團，成為了意外驚喜，雖不清楚劉鶴待了多久，或在場說了什麼，不過從雙方聲明中可看出，貿易關係正往好的方向前進。

嚴震生補充，不過在貿易談判期間，北韓領導人金正恩在大陸國家主席習近平邀請下，訪問北京訪問，並在北京慶生，這已經是金正恩一年內，第四度出訪大陸，儘管北京政府表示，金正恩訪陸跟貿易戰沒有關聯，但這一次的時機點，有點不太尋常，有外媒分析，金正恩的到訪無疑是在提醒美國，如果中美不能就貿易問題「儘快」達成協議，北京可能會把川普政府其他的政策目標變得更難以實現，例如讓北韓解除核武器。

除了貿易戰外，美國還得面對聯邦政府關門的窘境，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生表示，川普為了在美墨邊境興建圍牆，導致國會無法通過預算案，聯邦政府停擺已踏入第三周， 川普甚至還在白宮發表全國演說， 把關門的責任，全部推到民主黨頭上，因此民主黨參眾議院領袖，參議院少數黨領袖舒默與眾議院議長裴洛西，也隨即共同出現回應川普談話，並指川普提供的都是片面的、惡意的，甚至是錯誤的訊息。

嚴震生補充，川普的演說中，第一個提到的就是人道危機，他強調非法移民對美國社會的害處，以及南部邊境是如何淪為毒品入境美國的管道，但根據美國疾病管制與預防中心統計，美國2017年因藥物過量致死的總人數為7萬327人，雖然用藥過量死亡人數，確實高過死於越戰的5萬8220人，但川普並沒有把自美墨邊境毒品案件，與美國境內案例分開討論。而隨著政府停擺的時間愈久，這種不安情緒將會愈來愈擴散，對美國經濟環境的影響將更嚴重，根據民調顯示，有高達51%成年人認為政府局部關門「最應該責怪」川普，比去年12月的民調要高，國內支持度變低，恐將影響川普2020年的連任之路。