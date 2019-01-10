受困「死亡陷阱」！她在舊衣回收箱斷氣　一進入就深陷黑暗

▲舊衣回收箱的理念本是出於美意，但如何在安全上更進一步，還有待調整。圖為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

加拿大多倫多（Toronto）一名35歲女子8日被發現死亡，地點居然是舊衣捐贈箱內部，自從2015年來開始，這已是第8起類似的事件；許多街友會打開箱子，試圖找尋保暖衣物。多倫多市長莊德利（John Tory）表示，正在調查回收箱的安全性與設計問題。

《衛報》報導，這名女子受困舊衣回收箱，救護人員早上到場時試圖破壞箱子，但發現她已死亡。類似的事件在美國也有發生，去年11月，一名30歲女子死在加州的回收箱，而回到2年多前，一名40歲的女子也同樣困在箱子而喪命，兩人據悉都是無家可歸的街友。

加拿大慈善機構福音任務聯盟（Union Gospel Mission）發言人亨卡（Jeremy Hunka）說，這些箱子無意間成為「死亡陷阱」，讓他難以置信的是，箱子還繼續存在於街頭上。

據了解，慈善機構擺放回收箱，通常會將裡面的物品出售給二手商店，進而轉變成資金，雙層蓋板的設計可以避免人們進入裡面偷竊，但這也造成危險。有街友會在天氣惡劣時伸手進去摸，結果卻卡在裡面動彈不得。

加拿大英屬哥倫比亞大學機械工程高級講師塔赫里（Ray Taheri）說明，箱子有一個小開口，「當你試圖進入時，它會變得越來越小。」他已籌組團隊，試圖讓這些回收箱更安全。

一旦有人卡在回收箱的開口處，就會看到相當黑暗的內部，胸部會感受到強烈壓力，最後可能窒息而亡。過去也有案例是婦人卡在回收箱上，由於天氣寒冷，她失溫喪命。

為了避免類似狀況再發生，加拿大糖尿病協會已宣布正做出改變，透過聲明表示會改裝4000個箱子。塔赫里則說，近期的死亡事件確實讓大家開始關注，「這些事情發生在我們的家，一個與我們相當緊密的社區，有些事必須被完成。」