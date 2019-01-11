科技革命真實故事！　國家地理最新影集《矽谷風雲》重現網路戰國時代

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還記得撥接上網、瀏覽器大戰、無名小站盛行的那個年代嗎？國家地理頻道最新迷你影集《矽谷風雲》（Valley of the Boom）將重回1990年代、網路初生時期的矽谷，一探當年幾間網路新創公司的誕生與演變。或許有些人還記得Netscape這個瀏覽器、社群網站的老前輩TheGlobe.com公司，以及YouTube出現之前的網路影音公司Pixelon。《矽谷風雲》將帶我們回到另一個時空，看年輕人如何使盡渾身解數打造一個美好的網路烏托邦。

▼ 《矽谷風雲》帶領觀眾重回1990年代、網路初生時期的矽谷。（圖／國家地理提供）



國家地理網羅兩屆奧美獎得主、《逃出絕命鎮》的布萊德利‧惠特福德（Bradley Whitford），以及《交叉點》的史帝夫‧贊恩（Steve Zahn）、《俏妞報到》的拉蒙‧莫里斯（Lamorne Morris）挑樑扮演雄心勃勃的公司創始人。捨棄平舖直敘地追溯這段過往，主創馬修‧卡納漢（Mattew Carnahan）採用紀錄片結合劇情片的方式，穿插人物訪談、讓主角直接與觀眾對話，以趣味方式帶領觀眾走上這一趟旅程。拉蒙‧莫里斯飾演虛構的銀行家角色，也是本劇的敘事者，將在劇中大展饒舌功力。

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▲▼ 《矽谷風雲》將帶我們回到另一個時空，看年輕人如何使盡渾身解數打造一個美好的網路烏托邦。（圖／國家地理提供）

訪談對象之一包括當年Netscape公司的共同創辦人兼執行長詹姆斯‧巴克斯戴爾（James Barksdale）。這個角色將同時出現在紀錄片訪談與劇情片部分，劇情片部分由布萊德利‧惠特福飾演。TheGlobe.com的共同創辦人史蒂芬‧派特諾（Stephan Paternot）則表示，這部影集讓他更深入思考現代人可能缺乏的個人連結，他也因此明白，當年自己和其他人所設想的那個美好烏托邦如今已經扭曲。他的角色由達科塔‧夏畢洛（Dakota Shapiro）飾演。派特諾說，欣賞夏畢洛的演出簡直像靈魂出竅，不過一旦融入情境，他就等不及要追劇了，因為「超想知道接下來的發展。」

▼ 《矽谷風雲》述說的是科技革命的真實故事。（圖／國家地理提供）

網路是強大的工具，也是強大的武器，我們已經習慣了網路的方便與無所不能。不認識的名詞？不認識的人？不知道的事情？上網Google幾乎成了所有人都會的生存技能。認識新朋友？先加個Facebook吧。Facebook讓你不出門也能知道朋友們今天過得好不好，社會大事、國家大事還有世界大事，真假新聞都能傳播，不喜歡看到還可以解除追蹤，營造同溫層。年輕一代則花更多時間在YouTube上，這個平台是影音部落客、新聞媒體、獨立藝術家競逐的另一個場域。網路已經重新塑造了人類的生活，《矽谷風雲》將於2019年1月14日於國家地理頻道首播，忠實呈現網路如何演變以及如何改變所有人的生活。

▼ 《矽谷風雲》將於1月14日於國家地理頻道首播。（圖／國家地理提供）