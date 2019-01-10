開育幼院收留孤兒裝天使　惡魔醫生10年來「每晚性侵」未成年少女

▲ 醫生收留無家可歸的孩子取得信任，晚上卻對孩子們伸出狼爪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓傳出一起驚悚的性侵案，一名遭父母遺棄的女孩被好心的醫師安置在他自行開設的育幼院，裡面有許多和她有相同經歷的孩子們。醫生悉心照料他們，在孩子們心目中成為天使一般的存在；沒想到只要天黑，他就會化身成為魔鬼，每晚性侵那些他帶回育幼院照顧的孩子。

JTBC電視台新聞節目8日揭露，現年62歲的金姓男醫師1992年在自己執業的醫院附近創立育幼院，照顧附近不幸遭到家人遺棄的孩子與青少年，不僅提供食宿，還提供他們學習樂器的機會，讓他們組成樂團。這群孩子原先在街頭、教堂和監獄表演，後來甚至舉行世界巡迴演出，期間橫跨近30年。

金男的善行曝光後，在業界便享有「天使醫生」的美名，但事實上，他每天晚上都會強制育幼院裡年幼的孩子們和青少年與他發生性關係。受害的孩子們受訪時提到，「他（金男）要我們叫他爸爸。只有我和他在房間裡的時候，他會摸我的身體並對我說，『還想繼續在這裡生活的話，就不准說出去。』」

根據京畿道盆唐警察署調查結果，金男在2013年至2018年間至少犯案10幾次；曾受害的女童和少女多達8人，且她們受害時大多還未成年。報導指出，金男的犯行持續超過10年，2日遭移送檢方，但已經超過追訴期的性侵案就至少有6件。