泰正妹「病房完婚」露甜笑！牽手老公迎2019…7日病逝

▲▼ 2人在病房內完婚，露出甜蜜笑容。（圖／翻攝自Facebook／TuaKook Kook Kitjaroenchai）

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國際中心／綜合報導

泰國去年12月29日一對新人在病房中完婚，雖然愛妻因罹癌無法離開病床與氧氣罩，但2人露出的笑容相當甜蜜幸福。但根據泰國媒體傳來的最新消息，癌症晚期的女方Diar已在7日病逝。

泰國網報導，這名泰國男子Kuk去年在親友以及醫護人員的幫助之下，順利在曼谷一間醫院舉行婚禮，可見身形消瘦的Diar穿上純白婚紗，側座在病床上，開心靠在Kuk身旁，而Kuk也獻上鮮花。他甚至寫了一段動人的話給妻子，「感謝妳陪在我身邊，感謝我們相愛。從最初的一無所有，一直到今天，我已別無所求，只希望妳加油，和我一起營造我們的幸福。」

據了解，當時Diar已經生病數個月，原本面容姣好的妻子，在生病臥床後日漸消瘦，必須無時無刻戴著氧氣罩。但Kuk認為，他與妻子真的非常幸福，沒有人知道未來會發生什麼事情，人生又還剩下多少時間，希望所有人都能好好珍惜時間與所愛之人，而不是浪費時間來誤解、生氣或吃醋。

只不過，奇蹟並沒有出現，Diar最終於7日病逝，而Kuk也在臉書分享2人過往的影片，懷念對方。而許多網友也紛紛在臉書表達哀悼之意。