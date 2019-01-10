他刮中3億嗨翻炫耀！　一覺醒來彩券被惡室友偷調包

▲惡室友偷調包3億元中獎彩券。（圖／翻攝自Facebook／瓦卡維爾警察局，下同）



國際中心／綜合報導

美國加州瓦卡維爾市（Vacaville）有位彩券得主上月20日中了1萬美元（約台幣30萬元），他開心地和室友分享這個好消息，但隔天去兌換時才發現獎券已經失效，原來那張中獎的彩券早已被35歲室友薩宋揚（Adul Saosongyang）偷調包，而且中獎金額根本不是1萬美元，而是1000萬美元（約台幣3.07億元）！

據《華盛頓郵報》報導，這名得主在聖誕節前到一家雜貨店用30美元（約台幣923元）隨手買了張刮刮樂，想不到就被他刮中1萬美元，他高興到趕快回家向室友炫耀。隔天早上，他到彩券行兌獎時，卻被告知彩券有問題無法兌換，因此，他懷疑自己的彩券很有可能是在睡覺時被室友偷走，憤而報警處理。

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▲薩宋揚最後沒得到半毛錢，還必須去吃牢飯。



瓦卡維爾警察局發言人普倫（Chris Polen）表示，警方在22日就抓到室友薩宋揚也到彩券行要換中獎的刮刮樂，當時櫃台人員還驚訝地說，這張彩券不只中1萬美元，而是價值高達1000萬美元。

幸好兌獎流程有規定，當獎金超過600美元（約台幣1.8萬元）時必須對得主進行背景調查，所以彩券行很快就發現薩宋揚持有的這張刮刮樂早就被通報為「失竊」。警方隨後調閱了監視器畫面，發現狡猾的薩宋揚一聽到室友中獎，隔天就去買了另一張彩券，趁對方睡覺時偷偷調包。

原以為可以瞞天過海的薩宋揚後來去領獎時，被警察當場逮個正著，依竊盜罪嫌被逮捕，將會面臨1至3年的徒刑，和室友之間的友誼也徹底破裂。