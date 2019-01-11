德每年逾80人自慰死亡　窒息、觸電佔排行榜前2名

▲ 德國法醫沃斯（Harald Voss）指出，德國每年100萬人當中，有1至2人會死於高風險自慰。（示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

常常有人為追求刺激，願冒著生命安全挑戰高風險自慰。雖然確切數目難以估計，但德國法醫沃斯（Harald Voss）指出，德國每年約有80名至100名的人死於手淫，其中首要原因為「窒息」，其次是電擊身亡。而且當家屬得知死因後，往往會選擇銷毀會為死者帶來恥辱的證據。

根據《BBC中文網》指出，現年59歲的沃斯表示，德國每年每100萬人當中會有1至2人死於高風險自慰，因為當手淫已經無法滿足需求時，人們往往會尋求更刺激的自慰方式。其中最普遍的死因為窒息，其他原因中最常見的則是電擊，通常家屬發現這類尷尬的死因時，往往會選擇消除證據。

不過這類型的法醫案例相當罕見，沃斯在長達30年的職涯中只遇過5次。他曾在接受《鏡報》訪問時透露，自己遇過1名男子在身上覆蓋奶酪片，接著在上半身套著連褲襪，再套上雨衣和潛水服，接著用塑料袋套頭坐在電暖器前，最後窒息而死。另外一起案件，則是有名母親發現兒子的死因，竟是因為乳頭夾著聖誕樹燈泡而觸電致死。

▼ 男性比女性更容易死於高風險自慰。（圖／免費圖庫pixabay）

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沃斯警告，窒息式性愛或是自慰的潛在風險常常被低估，因為窒息而喪失意識的速度相當快，最多只需要30秒。雖然如此，由於此類快感相當於毒品帶來的興奮感，許多人甘願忍受恥辱與受傷，從致命風險中獲取無能為力感與激烈危險感。而且各年齡層都有高風險自慰族群，其中又以男性居多，因為女性比較小心謹慎。

據悉，英國一名45歲的保守黨議員米利根（Milligan），於1994年在家中意外死亡時，全身只穿著絲襪和吊帶襪，死因為自慰窒息，震驚當時的社會大眾。

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