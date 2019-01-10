5人以上企業需給「10日帶薪假」　紐約市推新法案成美首例

▲ 紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）9日提出一項計劃，以2014年提出的「帶薪病假」為藍本，要求公司每年提供員工10天的休假日，並且同樣給付薪水，適用對象為所有擁有5名員工以上的企業。若此項法案經市議會通過的話，將成為美國第一個具有「帶薪假」的城市，同時也是美國勞動法中的重要里程碑。

綜合外媒報導，白思豪辦公室表示，目前紐約市有超過50萬名員工並沒有「帶薪假」的福利，其中有20萬名在觀光餐飲業工作。報導指出，美國目前沒有一個城市、州或聯邦政府曾要求企業給予員工帶薪假，只有一些上市公司在特殊情況下才有義務提供。

白思豪表示，全國各地的員工一直在努力工作，沒有足夠的時間休息、充電或是與家人相處，因此許多國家都已意識到帶薪假的必要性，「美國必須跟上，紐約市也將一路領先」。

報導指出，白思豪日前也提出全民醫療計畫「NYC Care」，有意為全市60萬沒有醫療保險的市民（包括非法移民）提供醫療保障，因此這2項計畫成為在位期間的重大提案。

目前「10日帶薪假」提案受許多議員投票支持，但也有反對聲音表示，這項新提案將可能影響整個市商界，使公司成本大增，除了減少雇用員工外，也可能因此將公司搬離紐約市。