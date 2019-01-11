全球66位億萬女富豪　60位是靠離婚與繼承方式致富

▲世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）宣布離婚。（圖／路透社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國電商亞鉅子馬遜創辦人兼執行長貝佐斯9日在推特上發布訊息，將與結縭25年的妻子麥肯姬離婚。身價1369億美元（約4兆2500億元台幣）的貝佐斯目前為世界首富，可望拿到前夫半數身家的麥肯姬，準備問鼎世界第一女富豪的寶座。彭博社指出，全球66位億萬女富豪中，就有60位是靠離婚與繼承的方式致富。

據《彭博社》報導，現今全球女首富為法國萊雅集團繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers），祖父就是創立萊雅（L’Oreal）的尤金（Eugène Schueller），母親麗麗安（Liliane Bettencourt）生前同樣是全球第一的女富豪。麗麗安2017年過世後，獨生女梅爾斯自然繼承了女首富的寶座，如今身家為456億美元。

不過冠軍似乎即將易主，在貝佐斯（Jeff Bezos）宣布麥肯姬（MacKenzie Bezos）離婚後，麥肯姬可望入帳690億美元（超過新台幣2兆1000億），也就是亞馬遜16％股份的一半。雖然貝佐斯夫婦與亞馬遜沒有對此事做出任何回應，但紐約Rower LLC法律事務所的合夥律師朗戴爾（Karin Lundell）向彭博社表示，如果貝佐斯與麥肯姬沒有其他協議，那麼兩人離婚後就是把這一大筆錢對分。

▼貝佐斯是亞馬遜現任董事長兼CEO。（圖／翻攝自維基百科）

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根據「彭博億萬富豪名錄」（Bloomberg Billionaires Index），貝佐斯在還沒離婚前仍是全球首富、身家1372億美元。如果麥肯姬真的拿到一半財產、也就是690億美元，那麼靠著祖父事業致富的梅爾斯只能乖乖讓位。彭博指出，就算麥肯姬只拿到貝佐斯財產的百分之一，還是輕鬆加入10億美元俱樂部（three-comma club）。

彭博社發現，在這份億萬富豪名錄中共有66位女性，決大部分都是靠著離婚或者是繼承成為富豪，其中僅6人是靠自己打拚才成為鉅富，名錄上的男性則有313人自己賺到億萬身家。

以全球前6大女富豪來說，更是全部靠著繼承與贈與致富。除了冠軍梅爾斯是繼承母親遺產，第2名愛麗絲‧沃爾頓（Alice Walton、436億美元）是沃爾瑪創始人的獨生女，第3名馬爾斯（Jacqueline Badger Mars、333億美元）是瑪氏糖果創辦人的孫女，第4名蘇珊娜‧克拉騰（Susanne Klatten、199億美元）是BMW大股東Herbert Quandt的長女，第5名羅琳‧鮑威爾‧賈伯斯（Laurene Powell Jobs、180億美元）是史蒂夫‧賈伯斯的遺孀。

▲ 楊惠妍 。（圖／翻攝自百度百科）

第6名楊惠妍（174億美元）是香港上市公司碧桂園的董事局主席楊國強次女兒， 2007年4月20日，由於楊惠妍獲得父親楊國強贈送的碧桂園70%股份，即是95.2億股，讓當時年僅25歲的楊惠妍立刻晉升692.104億港元的中國新任女首富。