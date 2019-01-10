逾65歲長者是年輕人7倍　研究發現「2種人」愛分享假新聞

▲ 美國研究假新聞的大學團隊9日表示，65歲以上年長者比較容易轉傳假新聞。

國際中心／綜合報導

美國2016年總統大選期間假新聞亂竄，據稱有心人試圖影響選戰。美國研究假新聞的大學團隊於9日表示，65歲以上的年長者分享假新聞的頻率幾乎是年輕人的7倍，另外共和黨人比民主黨人更喜歡分享假新聞。研究團隊也在發表結果後，致力於找出對付假新聞的方法。

根據U.S.News報導，美國普林斯頓大學與紐約大學共組的研究團隊在2016年4月至11月進行3次調查，針對2711位臉書用戶進行研究。他們於9日在期刊「科學進步」（Science Advances）上發表研究結果顯示，在2016年大選期間，年齡65歲以上的人在臉書分享假新聞的人數約為11％，相較於18歲至29歲之間的年輕人只有3％，幾乎快接近4倍。其中老人分享假新聞的頻率幾乎是年輕人的7倍。

▼ 研究顯示，年齡65歲以上的人在臉書分享假新聞的人數約為11％。（圖／免費圖庫pixabay）

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此外，如果比較平均分享假新聞的數值，65歲以上的人平均分享數為0.75，也比年齡介於45歲至65歲的人的平均分享數0.26還大。報告結果指出，年齡在分享假新聞的因素中，遠大於其他人口特性（城鄉居住、家戶、性別、婚姻、種族、語言、宗教、教育、行業、職業及所得等）的影響。

研究團隊主任納格勒（Jonathan Nagler）表示，老年人之所以會比較常分享假新聞，可能與缺乏數字概念以及媒體識讀能力有關，除此之外，伴隨老化而來的記憶衰退，也會影響人們對於「幻想真相」（illusions of truth）的抵抗力。但他也補充，「年輕人只是在分辨假新聞方面比老人更精明而已」。

▼ 美國總統川普在台灣時間9日上午10時發表全國演說 。（圖／路透）

除了年齡因素之外，研究人員也發現共和黨人比民主黨人更容易分享假新聞，其中意識形態保守的人佔大多數，約有18％的共和黨人與假新聞網站有關聯，相較之下，民主黨人只有4％喜歡分享假新聞。研究團隊認為，主要原因可能跟2016年大選期間，大多數的假新聞偏向親川普或是反希拉蕊，所以選民們比較喜歡分享，但不代表保守派比自由主義者更樂於分享假新聞。

研究團隊認為假新聞亂竄會對「民主建立產生糟糕影響」，在得知老人比較喜歡假新聞後，將致力於找出防止散播假新聞的應對方法。

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