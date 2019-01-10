沙烏地少女逃家籌劃數月！3海外人士協助　差點栽在這一關

▲ 奎農目前人還在泰國曼谷。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）目前已獲得難民身分，而澳洲政府同意正式審核庇護申請。事實上，這是一場策劃數月的逃家計劃，雖然被警告在抵達澳洲前不能停下腳步，但奎農仍打算入境曼谷停留1至2天，因此一度被官員攔下，直到引發全球關注後，泰方態度才出現轉變。而她的父親8日飛抵曼谷，否認對女兒家暴、強迫她結婚，直言奎農逃跑是因為「被忽視」。

綜合澳媒報導，奎農的逃家計劃得到3名海外人士的幫助，在奎農取得澳洲旅遊簽證後，3人強烈建議她能盡快通過曼谷轉機程序，早日抵達澳洲申請庇護；若當時奎農直接轉機、不入境曼谷，甚至不會引起泰國政府的注意。

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不過，奎農以為，沙烏地阿拉伯在泰國沒有使館就不危險，也想趁機呼吸自由空氣放鬆。在她交出護照後，官員便告訴她，她的父親非常生氣，會把她遣返回國。隨後，她拒絕登上曼谷飛往科威特的班機，並把自己鎖在飯店房間，同時發推文向外界求救，引起全球關注，最終在聯合國難民署（UNHCR）的介入之下，成為合法難民。

在奎農爭取庇護資格的同時，她的父親與家人也飛到曼谷，但她拒絕和他們見面。她父親則透過泰國移民局長蘇拉切（Surachate Hakparn）對外表示，他一概否認家暴、強迫安排婚姻等消息，儘管希望女兒回到他身邊，但仍會尊重她的決定，覺得奎農逃家是因為她在家中感到「被忽視」。